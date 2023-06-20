Маск прокомментировал провал ВСУ

«Хорошо сказано», — написал Маск под публикацией Сакса в Twitter.

Из статьи следует, что контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей. Сакс напомнил и о переговорах между Москвой и Киевом в Стамбуле, которые могли прекратить конфликт, но в были отвергнуты Западом.

Сакс также указал, что США приближаются к поражению на Украине, задавшись вопросом, как долго глава государства Джо Байден сможет поддерживать свою «прокси-войну», которую легко можно было бы избежать.

Ранее Небензя заявил, что Запад не заинтересован в урегулировании украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

