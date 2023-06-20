Маск прокомментировал провал ВСУ
Американский предприниматель и богатейший житель Земли Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил о провале контрнаступления украинской армии и предстоящем поражении США на Украине.
«Хорошо сказано», — написал Маск под публикацией Сакса в Twitter.
Из статьи следует, что контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей. Сакс напомнил и о переговорах между Москвой и Киевом в Стамбуле, которые могли прекратить конфликт, но в были отвергнуты Западом.
Сакс также указал, что США приближаются к поражению на Украине, задавшись вопросом, как долго глава государства Джо Байден сможет поддерживать свою «прокси-войну», которую легко можно было бы избежать.
Ранее Небензя заявил, что Запад не заинтересован в урегулировании украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru