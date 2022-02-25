Российские десантники взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

Воздушно-десантные войска РФ взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

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По данным военного ведомства, российские десантники контролируют атомную станцию, персонал ЧАЭС продолжает работу, радиоактивный фон в норме. В Минобороны подчеркнули, что присутствие российских военных позволит избежать ядерной провокации со стороны националистических формирований или других террористических организаций.

Накануне стало известно, что российские военные, проводящие военную операцию на Украине, установили контроль над Чернобылем. Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, под контролем сил РФ чернобыльская зона и объекты ЧАЭС.

Ликвидатор аварии в Чернобыле, гид по зоне отчуждения Сергей Мирный в комментарии Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» раскритиковал действия военных, которые вели бои в районе атомной электростанции, назвав это «безумием».

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:Чернобыльская АЭСУкраинаРоссияВДВ
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