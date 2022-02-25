Ликвидатор Чернобыля объяснил захват ЧАЭС: самый короткий путь к Киеву
Через зону отчуждения в Чернобыле можно проложить короткий путь Киева, однако вести боевые действия возле ядерного реактора опасно для всей Европы, напомнил ликвидатор аварии Сергей Мирный.
Ликвидатор аварии в Чернобыле, гид по зоне отчуждения Сергей Мирный в комментарии Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, зачем российские десантники заняли зону Чернобыльской АЭС.
В четверг СМИ передавали, что российская армия якобы установила контроль над Чернобылем. Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что российские военные взяли под контроль чернобыльскую зону и объекты Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). В пятницу данные подтвердило и Минобороны РФ: станция под контролем российских десантников, радиоактивный фон в норме, персонал ЧАЭС продолжает работу.
«Вести боевые действия на Чернобыльской АЭС и других радиационных объектах чернобыльской зоны – это просто безумие! Это мое мнение как бывшего радиационного разведчика украинской армии. Там уже не будут летать снаряды, потому что Россия захватила Чернобыльскую АЭС – ну и пусть владеет ею», - возмутился он.
Мирный рассказал, что работники ЧАЭС остались на месте и следят за объектами.
«Там есть специалисты. Украинские специалисты ЧС ответственно относятся к своей работе и к тому, как она повлияет на судьбы Европы и мира. Никакого интереса она не представляла, думаю, зону просто захватили для того, чтобы обеспечить самый короткий проход к Киеву», - добавил ликвидатор.
Ранее в феврале сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не драматизировать ситуацию в связи с одновременным запуском всех энергоблоков АЭС на Украине.
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