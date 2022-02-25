Ликвидатор Чернобыля объяснил захват ЧАЭС: самый короткий путь к Киеву

Через зону отчуждения в Чернобыле можно проложить короткий путь Киева, однако вести боевые действия возле ядерного реактора опасно для всей Европы, напомнил ликвидатор аварии Сергей Мирный.

Ликвидатор аварии в Чернобыле, гид по зоне отчуждения Сергей Мирный в комментарии Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, зачем российские десантники заняли зону Чернобыльской АЭС.

В четверг СМИ передавали, что российская армия якобы установила контроль над Чернобылем. Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что российские военные взяли под контроль чернобыльскую зону и объекты Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). В пятницу данные подтвердило и Минобороны РФ: станция под контролем российских десантников, радиоактивный фон в норме, персонал ЧАЭС продолжает работу.

Вода для Крыма, Чернобыль, десант: Россия и Украина отчитались о первых победах
«Вести боевые действия на Чернобыльской АЭС и других радиационных объектах чернобыльской зоны – это просто безумие! Это мое мнение как бывшего радиационного разведчика украинской армии. Там уже не будут летать снаряды, потому что Россия захватила Чернобыльскую АЭС – ну и пусть владеет ею», - возмутился он.

Мирный рассказал, что работники ЧАЭС остались на месте и следят за объектами.

«Там есть специалисты. Украинские специалисты ЧС ответственно относятся к своей работе и к тому, как она повлияет на судьбы Европы и мира. Никакого интереса она не представляла, думаю, зону просто захватили для того, чтобы обеспечить самый короткий проход к Киеву», - добавил ликвидатор.

Ранее в феврале сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не драматизировать ситуацию в связи с одновременным запуском всех энергоблоков АЭС на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:УкраинаЧернобыльЧернобыльская АЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры