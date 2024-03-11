Российские бойцы используют 3D-принтеры для печати деталей к боеприпасам

На них печатают запчасти и комплектующие для беспилотников, а также для боеприпасов. Работа в этом направлении осуществляется круглые сутки.

В основном, это устройство для сброса боеприпасов с квадрокоптера.

Ранее стало известно, что российские дроны «Упыри» изготавливают из пластика, а некоторые детали печатают на 3-D принтере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

