В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов

Комплексная система защиты объектов от беспилотников, способная выявлять и подавлять дроны несколькими способами, создана в России. Об этом рассказал директор по развитию компании-разработчика системы ООО «Ступор» Владислав Кустарев в беседе с РИА Новости.

«Принимая во внимание основные требования пользователей и специалистов Росгвардии, Минобороны РФ, а также российских спецслужб, нами была разработана единая система "Ступор" на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения ... и средств противодействия», — отметил собеседник агентства.

Разработка объединяет радиолокационную станцию, радиочастотный сканер, оптическую станцию распознавания БПЛА, аппаратуру постановки заградительной помехи, комплекс подмены координат. С помощью собственного программного обеспечения создатели системы применили устройства, работающие на различных принципах, это позволило добиться большей надежности и уменьшить число ложных срабатываний.

По словам Кустарева, «Ступор» может работать без помощи оператора благодаря заложенному в программный комплекс искусственному интеллекту. Также система может выгружать отчетную и архивную информацию о событиях прямо на телефон.

Как отметил директор по развитию разработчика, применение подобных «Ступору» систем актуально, так как инфраструктурные и военные объекты в центральной части РФ регулярно подвергаются атакам со стороны украинских дронов, поражать которые средствами ПВО не всегда целесообразно.

«Объекты ТЭК уже оборудуются стационарными системами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, работающими в постоянном режиме», — указал Кустарев.

Эксперт также рассказал, что входящие в состав «Ступора» комплексы «Шторм» и «Штиль» могут обнаруживать и захватывать цель на расстоянии свыше 5 км. При этом защитные средства «Парс» подавляют дроны на расстоянии до 2 км узким лучом направленного действия либо путем создания «купола».

Ранее в России создали платформу «Сарацин» для мобильных групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне спецоперации, пишет Ura.ru.

