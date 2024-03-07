СМИ: ВС России уничтожают дорогостоящие Abrams дронами за 500 долларов

По данным издания, за последнюю неделю Вооруженные силы России уничтожили три танка Abrams. Последний был подбит 4 марта противотанковой ракетой. При этом первые два были сбиты дешевыми российскими беспилотниками за 500 долларов. Стоимость Abrams составляет более 10 миллионов долларов. Отмечается, что «Упыри» изготавливают из пластика, а некоторые детали печатают на 3-D принтере.

Российский танк маневреннее, а американский больше и выше, сказал в эфире НСН Владимир Болдырев, а Сергей Маев указал на приборы и экипаж.

