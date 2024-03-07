СМИ: ВС России уничтожают дорогостоящие Abrams дронами за 500 долларов
Российская армия уничтожает дорогостоящие танки Abrams американского производства при помощи дешевых дронов «Упырь», сообщает Asia Times.
По данным издания, за последнюю неделю Вооруженные силы России уничтожили три танка Abrams. Последний был подбит 4 марта противотанковой ракетой. При этом первые два были сбиты дешевыми российскими беспилотниками за 500 долларов. Стоимость Abrams составляет более 10 миллионов долларов. Отмечается, что «Упыри» изготавливают из пластика, а некоторые детали печатают на 3-D принтере.
Российский танк маневреннее, а американский больше и выше, сказал в эфире НСН Владимир Болдырев, а Сергей Маев указал на приборы и экипаж.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru