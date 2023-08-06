Российская авиация уничтожила пункты дислокации двух украинских бригад

Удары были нанесены управляемыми боеприпасами УМПК-500 в районе населенных пунктов Серебрянка и Ивановское. Кроме того, самолеты Су-25 поразили скопления украинских солдат на лисичанском, солидаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях.

Уничтожены три 120-миллиметровых миномета противника в Авдеевке и Победе, противотанковая пушка М12 в Первомайском и гаубица М102 американского производства на позиции в районе деревни Зоряное.

А экипаж системы «Солнцепек» нанес огонь во взводному опорному пункту украинских войска в Красногоровке.

Ранее бойцы группировки «Юг» отбили попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

