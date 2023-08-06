Российская авиация уничтожила пункты дислокации двух украинских бригад
Российские бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» ликвидировали пункты дислокации двух украинских бригад, сообщает РИА Новости.
Удары были нанесены управляемыми боеприпасами УМПК-500 в районе населенных пунктов Серебрянка и Ивановское. Кроме того, самолеты Су-25 поразили скопления украинских солдат на лисичанском, солидаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях.
Уничтожены три 120-миллиметровых миномета противника в Авдеевке и Победе, противотанковая пушка М12 в Первомайском и гаубица М102 американского производства на позиции в районе деревни Зоряное.
А экипаж системы «Солнцепек» нанес огонь во взводному опорному пункту украинских войска в Красногоровке.
Ранее бойцы группировки «Юг» отбили попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru