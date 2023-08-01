Дроны «Ланцет» уничтожили украинскую артиллерию и бронетехнику

Расчеты ударных беспилотников «Ланцет» России ликвидировали технику Украины в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Почти половину гаубиц НАТО в зоне СВО уничтожили «Ланцетами»

Летательные аппараты 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ликвидировали артиллерию украинской армии, а беспилотники 98-й дивизии Воздушно-десантных войск – бронетехнику Вооруженных сил Украины. Боеприпасы попали точно в цель.

Ранее в Минобороны сообщили, что дрон «Ланцет» уничтожил американский ЗРК Avenger, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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