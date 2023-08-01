Дроны «Ланцет» уничтожили украинскую артиллерию и бронетехнику
1 августа 202300:43
Расчеты ударных беспилотников «Ланцет» России ликвидировали технику Украины в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «РЕН ТВ».
Летательные аппараты 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ликвидировали артиллерию украинской армии, а беспилотники 98-й дивизии Воздушно-десантных войск – бронетехнику Вооруженных сил Украины. Боеприпасы попали точно в цель.
Ранее в Минобороны сообщили, что дрон «Ланцет» уничтожил американский ЗРК Avenger, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru