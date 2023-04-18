В ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев
18 апреля 202310:16
Артемовское (Бахмутское – ред. НСН) направление было и остается эпицентром боевых действий на Украине. Такое заявление сделал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский, слова которого приводит ресурс Military media center.
Он отметил, что на Артемовском направлении российские войска сосредотачивают свои наибольшие усилия.
Ранее, 3 апреля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о российском флаге над зданием администрации Артемовска. По его словам, силы РФ «юридически взяли» город, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru