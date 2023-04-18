В ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев

Артемовское (Бахмутское – ред. НСН) направление было и остается эпицентром боевых действий на Украине. Такое заявление сделал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский, слова которого приводит ресурс Military media center.

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Он отметил, что на Артемовском направлении российские войска сосредотачивают свои наибольшие усилия.

Ранее, 3 апреля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о российском флаге над зданием администрации Артемовска. По его словам, силы РФ «юридически взяли» город, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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