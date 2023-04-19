Минобороны РФ: штурмовые отряды освободили три квартала Артемовска
Штурмовые отряды освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска, сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве отчитались о пресечении контратак ВСУ в Артемовске и ряде населенных пунктов ДНР. ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин.
Отмечается, что в Харьковской области российские силы пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В Херсонской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Ранее в ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru