Минобороны РФ: штурмовые отряды освободили три квартала Артемовска

В оборонном ведомстве отчитались о пресечении контратак ВСУ в Артемовске и ряде населенных пунктов ДНР. ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин.



Отмечается, что в Харьковской области российские силы пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В Херсонской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.



Ранее в ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

