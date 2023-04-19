Минобороны РФ: штурмовые отряды освободили три квартала Артемовска

Штурмовые отряды освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска, сообщили в Минобороны.

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В оборонном ведомстве отчитались о пресечении контратак ВСУ в Артемовске и ряде населенных пунктов ДНР. ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин.

Отмечается, что в Харьковской области российские силы пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В Херсонской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее в ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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