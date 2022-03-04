Российская армия уничтожила командный пункт «Айдара» на территории ДНР

Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Донецкой народной республике при помощи ударного беспилотника «Иноходец» ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Так, объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРМинобороны РФРоссия
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