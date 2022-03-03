Минобороны РФ объявило о режиме тишины для эвакуации граждан с Украины

Также отмечается, что в Киеве, Мариуполе, Харькове и Сумах назревает гуманитарная катастрофа. Подчеркивается, что катастрофическое положение дел складывается практически на всей территории Украины.

Как отметил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев, военные России обеспечили эвакуацию почти 600 иностранцев, в том числе 180 человек миссии ООН из Киева.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

