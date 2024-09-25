Российская армия пресекла попытку ВСУ провести ротацию в Курской области

Президент Украины высказался в ООН против переговоров с Москвой Постпред РФ при ООН Василий Небензя посоветовал Киеву не скатываться к нереалистичным «планам победы» Лавров: Совбез ООН не нуждается в расширении за счёт Германии и Японии Производитель дихлофоса «Сибиар» приступил к разбирательству после отравления семьи под Красноярском Старт корабля Crew Dragon с космонавтом Александром Горбуновым к МКС перенесён