Российская армия пресекла попытку ВСУ провести ротацию в Курской области

Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава Северной группировки ВС РФ пресекли попытку украинских военных провести ротацию войск на территории Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что десантники пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) вклиниться вглубь российской территории. Согласно данным, российские военные вывели из строя и уничтожили один бронетранспортер.

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Военное ведомство подчеркнуло, что российские силы ВДВ, входящие в подразделения войск «Север», ведут активную работу по уничтожению войск ВСУ, которые пытаются проникнуть в Глушковский район Курской области.

Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин заявил в разговоре с НСН, что российским военным потребовалось время на переброску резервов в Курскую область. По его словам, дальнейшее вытеснение ВСУ из региона займет от двух недель до месяца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

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