Минобороны: Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника

Два беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили над территорией России, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — заявили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями.

Накануне дрон ВСУ рухнул на склад лесоматериалов в районе строительного рынка в Таганроге, возник пожар, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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