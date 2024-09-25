Минобороны: Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника
25 сентября 202407:47
Два беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили над территорией России, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — заявили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями.
Накануне дрон ВСУ рухнул на склад лесоматериалов в районе строительного рынка в Таганроге, возник пожар, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru