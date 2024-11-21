Российская армия освободила населенный пункт Дальнее в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Дальнее в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности «Южной» группировки войск 380 человек. А подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, противник на данном направлении потерял 480 человек.
Днем ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР. До этого подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новоселидовка в Донецкой народной республике. Здесь ВСУ потеряли свыше 310 военнослужащих, три автомобиля, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
Ранее Генштаб ВСУ сообщал о сложных боях для украинской армии у Ильинки и Новоселидовки в районе Курахово. Указывалось, что Вооруженные силы РФ наступают в районе Миролюбовки, Луча и Лисовки на Покровском направлении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru