Рогозин заявил, что американские бомбы GLSDB сложно обнаружить и сбить

Бомбы малого диаметра GLSDB американского производства несут серьезную угрозу, поскольку их сложно обнаружить и перехватить, сообщил в Telegram экс-гендиректор «Роскосмоса» и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

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По его словам, благодаря большой серийности этого типа бомб обеспечивается их низкая себестоимость — цена одной ракеты составляет 40 тысяч долларов, в то время как один залп ATACMS оценивается в 1 млн долларов. «Это массовое и хотя бы поэтому грозное оружие», — заявил Рогозин.

GLSDB оснащена инерциальной и спутниковой системами навигации и маршевой ступенью от неуправляемой ракеты М26 от реактивной системы залпового огня типа М270 и HIMARS разработки Lockheed Martin.

Обозреватель агентства РИА Новости Андрей Коц считает, что США нарушили свое обещание, когда решили начать поставки дальнобойных ракет GLSDB на Украину.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:СпецоперацияСШАРакетыДмитрий Рогозин
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