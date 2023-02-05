Рогозин заявил, что американские бомбы GLSDB сложно обнаружить и сбить

По его словам, благодаря большой серийности этого типа бомб обеспечивается их низкая себестоимость — цена одной ракеты составляет 40 тысяч долларов, в то время как один залп ATACMS оценивается в 1 млн долларов. «Это массовое и хотя бы поэтому грозное оружие», — заявил Рогозин.

GLSDB оснащена инерциальной и спутниковой системами навигации и маршевой ступенью от неуправляемой ракеты М26 от реактивной системы залпового огня типа М270 и HIMARS разработки Lockheed Martin.

Обозреватель агентства РИА Новости Андрей Коц считает, что США нарушили свое обещание, когда решили начать поставки дальнобойных ракет GLSDB на Украину.

