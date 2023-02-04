СМИ: США нарушили собственное обещание поставками дальнобойных ракет GLSDB Киеву

Обозреватель агентства РИА Новости Андрей Коц считает, что США нарушили свое обещание, когда решили начать поставки дальнобойных ракет GLSDB на Украину.

Любое оружие. Россия грозит Украине превентивными ударами и возмездием

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге рассказал, что новый пакет военной помощи США Украине предусматривает также ракеты GLSDB, с дальностью полета порядка 150 км.

Только неделю назад Запад декларировал планы снабдить Украину тяжелой бронетехникой — танками, БМП и бронетранспортерами, напомнил Андрей Коц.

Он обратил внимание на заявления представителей Запада, в которых говорится о намерении добиться победы Украины уже в 2023 году.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские Вооруженные силы еще не сталкивались с ракетами GLSDB.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале, заявил, что Россия нанесет «удары возмездия», если Украина решится атаковать Крым, «никаких переговоров не будет». При этом Москва не ограничивает себя и применит любое оружие - в зависимости от характера угроз и в соответствии с действующими докринами.

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ФОТО: РИА Новости
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