СМИ: США нарушили собственное обещание поставками дальнобойных ракет GLSDB Киеву

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге рассказал, что новый пакет военной помощи США Украине предусматривает также ракеты GLSDB, с дальностью полета порядка 150 км.

Только неделю назад Запад декларировал планы снабдить Украину тяжелой бронетехникой — танками, БМП и бронетранспортерами, напомнил Андрей Коц.

Он обратил внимание на заявления представителей Запада, в которых говорится о намерении добиться победы Украины уже в 2023 году.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские Вооруженные силы еще не сталкивались с ракетами GLSDB.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале, заявил, что Россия нанесет «удары возмездия», если Украина решится атаковать Крым, «никаких переговоров не будет». При этом Москва не ограничивает себя и применит любое оружие - в зависимости от характера угроз и в соответствии с действующими докринами.