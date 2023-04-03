Рогозин призвал военных не покупать еду и не пить из колодцев в Донбассе

Он отметил, что военных должны обеспечить всем необходимым командиры. По словам Рогозина, в обеспечении военных необходимыми продуктами нет логистических и организационных проблем. Кроме того, он подчеркнул, что солдаты могут получать от жителей гуманитарную помощь.

Ранее руководитель проекта Военно-строительного комплекса Минобороны Алексей Леонов заявил, что благодаря запуску нового водовода в Ростовской области вода из Дона стала поступать в Донбасс. Отмечается, что первая плавучая насосная станция начала функционировать 31 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

