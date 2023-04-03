Рогозин призвал военных не покупать еду и не пить из колодцев в Донбассе

Российским военным не нужно покупать продукты питания или сигареты у местных жителей «в прифронтовой полосе» в Донбассе, а также пить воду из колодцев. Такое заявление сделал глава группы военных советников «Царские волки», бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Рогозин заявил, что американские бомбы GLSDB сложно обнаружить и сбить

Он отметил, что военных должны обеспечить всем необходимым командиры. По словам Рогозина, в обеспечении военных необходимыми продуктами нет логистических и организационных проблем. Кроме того, он подчеркнул, что солдаты могут получать от жителей гуманитарную помощь.

Ранее руководитель проекта Военно-строительного комплекса Минобороны Алексей Леонов заявил, что благодаря запуску нового водовода в Ростовской области вода из Дона стала поступать в Донбасс. Отмечается, что первая плавучая насосная станция начала функционировать 31 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:РоссияУкраинаДмитрий Рогозин

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