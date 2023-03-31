Минобороны запустило новый водовод в Ростовской области для жителей Донбасса

Отмечается, что первая плавучая насосная станция начала функционировать 31 марта. Вода в Донбасс будет поступать из Дона через канал Северский Донец. По словам Леонова, объект состоит из двух нитей, длина каждой из которых — 200 км, и семи насосных станций. Предстоит поэтапно наполнить водой накопительные резервуары, запустить системы очистки и настроить оборудование, добавил источник агентства. Он также отметил, что мощность водовода рассчитана на 300 тысяч кубометров воды в сутки.

По словам Леонова, проект уникален по скорости постройки и сложности. С момента начала строительства прошло три месяца, на нем трудились свыше 3500 человек, было построено 63 искусственных перехода через реки, а также железные и автомобильные дороги.

Ранее Министерство обороны России построило новый водовод для жителей города Ровеньки в ЛНР.

