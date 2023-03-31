Минобороны запустило новый водовод в Ростовской области для жителей Донбасса
Благодаря запуску нового водовода в Ростовской области вода из Дона стала поступать в Донбасс. Об этом заявил руководитель проекта Военно-строительного комплекса Минобороны Алексей Леонов, сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что первая плавучая насосная станция начала функционировать 31 марта. Вода в Донбасс будет поступать из Дона через канал Северский Донец. По словам Леонова, объект состоит из двух нитей, длина каждой из которых — 200 км, и семи насосных станций. Предстоит поэтапно наполнить водой накопительные резервуары, запустить системы очистки и настроить оборудование, добавил источник агентства. Он также отметил, что мощность водовода рассчитана на 300 тысяч кубометров воды в сутки.
По словам Леонова, проект уникален по скорости постройки и сложности. С момента начала строительства прошло три месяца, на нем трудились свыше 3500 человек, было построено 63 искусственных перехода через реки, а также железные и автомобильные дороги.
Ранее Министерство обороны России построило новый водовод для жителей города Ровеньки в ЛНР.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Пробка на трассе М-4 «Дон» уменьшилась до 20 километров
- Президент США Джо Байден потребовал освободить Гершковича
- Россия приостановила поставки молочки из Армении
- Румыния призвала своих партнеров поддержать безопасность Молдавии
- Подоляк назвал заявления МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС голословными
- России прописали борьбу за традиционные ценности
- Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля
- СМИ сообщили о проверке Слепакова по статье о дискредитации российской армии
- Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом
- Минобороны запустило новый водовод в Ростовской области для жителей Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru