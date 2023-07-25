Рогов заявил о затишье перед бурей в Запорожской области
На линии фронта в Запорожской области установилось временное затишье, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он сообщил, что украинская армия продолжает передислокацию подразделений. Боестолкновения идут на пологовском направлении, на ореховском и васильевском фиксируются обстрелы, рассказал Рогов.
«На линии фронта относительное затишье перед бурей», - констатировал политик.
По его словам, ВСУ готовятся ко второй фазе наступления. Рогов уточнил, что противник задействовал только 40% сил.
В эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские солдаты сдаются в плен целыми взводами, передает «Радиоточка НСН».
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