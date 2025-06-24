СМИ: Трамп не желает активизировать военные действия на Ближнем Востоке

По данным телеканала, который ссылается на чиновника в администрации президента, о реакции Тегерана за удары США по территории Ирана было известно, так как была аналогичная реакция после убийства в 2020 году иранского командира Касема Сулеймани. Он погиб в результате авиаудара США.

Трамп должен был поговорить с представителями национальной безопасности и его позиция относительно действий на Ближнем Востоке может измениться, отметил телеканал.

Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской базе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке с около 10 тысячами военнослужащих и штабом Центрального командования. При этом Тегеран заранее уведомил США о намерении нанести удары по американским военным объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

