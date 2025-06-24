СМИ: Трамп не желает активизировать военные действия на Ближнем Востоке
Американский президент Дональд Трамп не хочет эскалации боевых действий на Ближнем Востоке, но готов усилить давление Вашингтона, сообщает CNN.
По данным телеканала, который ссылается на чиновника в администрации президента, о реакции Тегерана за удары США по территории Ирана было известно, так как была аналогичная реакция после убийства в 2020 году иранского командира Касема Сулеймани. Он погиб в результате авиаудара США.
Трамп должен был поговорить с представителями национальной безопасности и его позиция относительно действий на Ближнем Востоке может измениться, отметил телеканал.
Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской базе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке с около 10 тысячами военнослужащих и штабом Центрального командования. При этом Тегеран заранее уведомил США о намерении нанести удары по американским военным объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru