У берегов Франции нашли затонувший при загадочных обстоятельствах корабль

У берегов Франции, на дне Средиземного моря найдены остатки затонувшего в XVI веке при загадочных обстоятельствах судна, сообщает Smithsonian Magazine.

Место кораблекрушения обнаружили во время глубоководной операции французских Военно-морские силы. Когда гидролокатор зарегистрировал на дне крупный объект, под воду опустили камеру. Торговое судно затонуло в районе Раматюэль - по соседству с городом Сен-Тропе на Лазурном побережье.

Корабль находится на глубине 2,6 тысячи метров. Его трюмы оказались набиты керамической посудой и металлическими прутами. Также обломков нашли две кастрюли, шесть пушек и якоря. Пока неясно, почему судно пошло ко дну. Вероятно, оно перевернулось, однако неизвестно почему.

Ранее стало известно, что на затонувшей яхте Bayesian могут быть сейфы, интересующие спецслужбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

