Трамп считает слабым ответ Ирана на удары США

По его словам, американская сторона на это рассчитывала. Трамп отметил, что 13 из 14 ракет были сбиты, еще одна не представляла угрозы.

Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской базе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке с около 10 тысячами военнослужащих и штабом Центрального командования. При этом Тегеран заранее уведомил США о намерении нанести удары по американским военным объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

