Водителям объяснили, почему кондиционер в машине перестает охлаждать
Кондиционер в автомобиле может перестать охлаждать салон не только из-за поломки компрессора, но и по более простым причинам, рассказала «Газете.Ru» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.
По ее словам, водителю стоит в первую очередь проверить предохранитель кондиционера, который мог перегореть, а также обратить внимание на возможное загрязнение и плесень на испарителе, устраняемые антибактериальной пеной через вентиляционные патрубки.
Эксперт также порекомендовала контролировать уровень фреона в системе: при его недостатке компрессор может не включаться из-за срабатывания защитных механизмов. Признаками утечки хладагента могут быть шипение возле шлангов или следы масла на соединениях.
Трушкова отметила, что отсутствие щелчка компрессора при включении может указывать на отсутствие давления в системе, а в случае его работы, но отсутствия охлаждения — на неисправность компрессора. Также она рекомендовала регулярно менять салонный фильтр, особенно в летний сезон, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Водителям объяснили, почему кондиционер в машине перестает охлаждать
- ЛДПР пообещала не допустить превращения дворов в «мясокомбинаты для мигрантов»
- СМИ: Иран предупредил США и Катар о ракетных ударах за несколько часов до атаки
- Российские ПВО сбили три украинских дрона над Москвой и Курском
- Медведев заявил, что Россия не будет передавать ядерное оружие Ирану
- Россия приостановила полеты над рядом стран Ближнего Востока из-за эскалации
- В Тульской области убиты директор спортколледжа и его адвокат
- Посольство РФ в Катаре предупредило граждан об угрозе после ударов Ирана
- Катар пригрозил ответом на ракетный удар Ирана по базе Эль-Удейд
- СБУ рассказала о предотвращении покушения на Зеленского в Польше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru