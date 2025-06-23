Водителям объяснили, почему кондиционер в машине перестает охлаждать

Кондиционер в автомобиле может перестать охлаждать салон не только из-за поломки компрессора, но и по более простым причинам, рассказала «Газете.Ru» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

По ее словам, водителю стоит в первую очередь проверить предохранитель кондиционера, который мог перегореть, а также обратить внимание на возможное загрязнение и плесень на испарителе, устраняемые антибактериальной пеной через вентиляционные патрубки.