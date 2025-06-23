Водителям объяснили, почему кондиционер в машине перестает охлаждать

Кондиционер в автомобиле может перестать охлаждать салон не только из-за поломки компрессора, но и по более простым причинам, рассказала «Газете.Ru» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

По ее словам, водителю стоит в первую очередь проверить предохранитель кондиционера, который мог перегореть, а также обратить внимание на возможное загрязнение и плесень на испарителе, устраняемые антибактериальной пеной через вентиляционные патрубки.

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Эксперт также порекомендовала контролировать уровень фреона в системе: при его недостатке компрессор может не включаться из-за срабатывания защитных механизмов. Признаками утечки хладагента могут быть шипение возле шлангов или следы масла на соединениях.

Трушкова отметила, что отсутствие щелчка компрессора при включении может указывать на отсутствие давления в системе, а в случае его работы, но отсутствия охлаждения — на неисправность компрессора. Также она рекомендовала регулярно менять салонный фильтр, особенно в летний сезон, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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