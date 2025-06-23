Российские ПВО сбили три украинских дрона над Москвой и Курском

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, следовавшего на Москву.

Подробностей произошедшего мэр не сообщил, на место падения обломков были направлены специалисты экстренных служб, передает «Радиоточка НСН».

