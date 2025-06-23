Российские ПВО сбили три украинских дрона над Москвой и Курском

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата 23 июня вечером. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, один дрон был сбит над Московским регионом, еще два — над Курской областью. Все уничтоженные беспилотники имели самолетный тип. Операции ПВО проводились с 18:50 до 21:00 мск.

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Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, следовавшего на Москву.

Подробностей произошедшего мэр не сообщил, на место падения обломков были направлены специалисты экстренных служб, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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