СМИ: Иран предупредил США и Катар о ракетных ударах за несколько часов до атаки
Иран заранее уведомил США о намерении нанести удары по американским военным объектам, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника на Ближнем Востоке.
По его словам, предупреждение было передано за несколько часов до атаки по двум дипломатическим каналам. Кроме Вашингтона, уведомление также было направлено властям Катара, на чьей территории расположена одна из целей — авиабаза Аль-Удейд, где дислоцированы силы Центрального командования США (CENTCOM).
Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской базе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке с около 10 тысячами военнослужащих и штабом Центрального командования. Катарские власти сообщили о полном перехвате ракет и осудили атаку как грубое нарушение суверенитета страны и международного права, предупредив о праве на пропорциональный ответ.
В свою очередь, Корпус стражей исламской революции назвал удар ответом на военную агрессию США против иранских ядерных объектов. Иранские власти подчеркнули, что атака не была направлена против Катара, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Водителям объяснили, почему кондиционер в машине перестает охлаждать
- ЛДПР пообещала не допустить превращения дворов в «мясокомбинаты для мигрантов»
- СМИ: Иран предупредил США и Катар о ракетных ударах за несколько часов до атаки
- Российские ПВО сбили три украинских дрона над Москвой и Курском
- Медведев заявил, что Россия не будет передавать ядерное оружие Ирану
- Россия приостановила полеты над рядом стран Ближнего Востока из-за эскалации
- В Тульской области убиты директор спортколледжа и его адвокат
- Посольство РФ в Катаре предупредило граждан об угрозе после ударов Ирана
- Катар пригрозил ответом на ракетный удар Ирана по базе Эль-Удейд
- СБУ рассказала о предотвращении покушения на Зеленского в Польше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru