СМИ: Иран предупредил США и Катар о ракетных ударах за несколько часов до атаки

Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской базе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке с около 10 тысячами военнослужащих и штабом Центрального командования. Катарские власти сообщили о полном перехвате ракет и осудили атаку как грубое нарушение суверенитета страны и международного права, предупредив о праве на пропорциональный ответ.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции назвал удар ответом на военную агрессию США против иранских ядерных объектов. Иранские власти подчеркнули, что атака не была направлена против Катара, передает «Радиоточка НСН».

