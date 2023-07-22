Российская авиация поразила более десяти мест скопления ВСУ на Запорожском направлении

Авиация группировки войск «Восток» поразила более десяти мест скопления сил и техники ВСУ на Запорожском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов, передает РИА Новости.

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Так, штурмовая и армейская авиация нанесли удары в районах Пятихаток, Работино и Приютного. Кроме того, артиллерия сорвали попытку противника провести ротацию в районе Новодаровки и ликвидировала украинскую разведгруппу близ Мирного.

При этом на южнодонецком направлении российские военные ликвидировали две разведгруппы ВСУ к западу от Макаровки. Во время контрбатарейной борьбы были уничтожены минометный расчет близ Урожайного, гаубица «Мста-Б» у Великой Новоселки, станция контрбатарейной борьбы в районе Водяного.

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ФОТО: РИА Новости
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