Российская авиация поразила более десяти мест скопления ВСУ на Запорожском направлении
Авиация группировки войск «Восток» поразила более десяти мест скопления сил и техники ВСУ на Запорожском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов, передает РИА Новости.
Так, штурмовая и армейская авиация нанесли удары в районах Пятихаток, Работино и Приютного. Кроме того, артиллерия сорвали попытку противника провести ротацию в районе Новодаровки и ликвидировала украинскую разведгруппу близ Мирного.
При этом на южнодонецком направлении российские военные ликвидировали две разведгруппы ВСУ к западу от Макаровки. Во время контрбатарейной борьбы были уничтожены минометный расчет близ Урожайного, гаубица «Мста-Б» у Великой Новоселки, станция контрбатарейной борьбы в районе Водяного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru