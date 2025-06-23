ЛДПР пообещала не допустить превращения дворов в «мясокомбинаты для мигрантов»

В ЛДПР пообещали разобраться с инцидентом в Новой Москве, где мигранты устроили забой барана на детской площадке жилого комплекса «Ирландский квартал», сообщает «Газета.Ru».

В пресс-службе партии сообщили, что уже направили заявление в полицию и намерены добиваться ужесточения законодательства в этой сфере.

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В партии отметили, что подобные действия наносят психологическую травму жителям и напомнили о законопроекте 2011 года, ограничивающем места для жертвоприношений и предусматривающем штрафы за их нарушение. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о планах разработать ветеринарные правила убоя скота для личного потребления и запретить проведение таких действий во дворах жилых домов и на общественных территориях.

Инцидент, вызвавший возмущение местных жителей, был зафиксирован на видео 23 июня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:ЛДПРМигранты

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