Мосгорсуд 1 июля вынесет Тимуру Иванову приговор по делу о растрате
Мосгорсуд назначил на 1 июля оглашение приговора бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову и Антону Филатову по делу о растрате 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы. Об этом сообщает РИА Новости. Заседание пройдет в закрытом режиме, начало назначено на 15:00.
По версии следствия, в 2015 году Иванов возглавлял компанию «Оборонстрой», а Филатов был руководителем подконтрольной ему «Оборонлогистики». Их обвиняют в хищении более 216 миллионов рублей у фирмы «Интеркоммерц» при покупке двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» с целью обхода санкций.
В ходе прений сторон гособвинитель запросил для Иванова 14,5 года колонии общего режима, для Филатова — 14 лет. Также суд просил обратить имущество Иванова в доход государства. Оба обвиняемых вину отрицают.
Иванов также является фигурантом дела о взятках вместе с предпринимателем Сергеем Бородиным и руководителем компании «ОлимпСитиСтрой» Александром Фоминым, которое еще не дошло до суда. В отношении Иванова и Фомина также возбуждено новое уголовное дело о взятке. Процесс в Мосгорсуде продолжается с конца марта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru