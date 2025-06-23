Мосгорсуд 1 июля вынесет Тимуру Иванову приговор по делу о растрате

Мосгорсуд назначил на 1 июля оглашение приговора бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову и Антону Филатову по делу о растрате 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы. Об этом сообщает РИА Новости. Заседание пройдет в закрытом режиме, начало назначено на 15:00.

По версии следствия, в 2015 году Иванов возглавлял компанию «Оборонстрой», а Филатов был руководителем подконтрольной ему «Оборонлогистики». Их обвиняют в хищении более 216 миллионов рублей у фирмы «Интеркоммерц» при покупке двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» с целью обхода санкций.