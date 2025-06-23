Мосгорсуд 1 июля вынесет Тимуру Иванову приговор по делу о растрате

Мосгорсуд назначил на 1 июля оглашение приговора бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову и Антону Филатову по делу о растрате 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы. Об этом сообщает РИА Новости. Заседание пройдет в закрытом режиме, начало назначено на 15:00.

По версии следствия, в 2015 году Иванов возглавлял компанию «Оборонстрой», а Филатов был руководителем подконтрольной ему «Оборонлогистики». Их обвиняют в хищении более 216 миллионов рублей у фирмы «Интеркоммерц» при покупке двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» с целью обхода санкций.

Обвинение запросило для Тимура Иванова 14,5 года колонии

В ходе прений сторон гособвинитель запросил для Иванова 14,5 года колонии общего режима, для Филатова — 14 лет. Также суд просил обратить имущество Иванова в доход государства. Оба обвиняемых вину отрицают.

Иванов также является фигурантом дела о взятках вместе с предпринимателем Сергеем Бородиным и руководителем компании «ОлимпСитиСтрой» Александром Фоминым, которое еще не дошло до суда. В отношении Иванова и Фомина также возбуждено новое уголовное дело о взятке. Процесс в Мосгорсуде продолжается с конца марта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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