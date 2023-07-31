Рогов заявил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра
Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ сорвали планы украинской армии по форсированию Днепра.
По его словам, российские военные нанесли упреждающие удары по объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Это сорвало планы украинских войск форсировать Днепр, сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Политик отметил, что ВСУ продолжают концентрировать силы на правом берегу Днепра.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 30 июля заявил об ударах ВС РФ по трем районам сосредоточения украинских подразделений на территории Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru