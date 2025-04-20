«Зенит» обыграл «Химки» и вернулся на второе место в чемпионате
Петербургский «Зенит» на своём поле одержал победу над подмосковными «Химками» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч, состоявшийся 20 апреля в воскресенье, завершился с минимальным счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол в игре забил нападающий Лусиано Гонду на 22-й минуте встречи.
Эта победа позволила «Зениту» набрать 53 очка, благодаря чему клуб вернулся на вторую строчку в турнирной таблице. От лидера чемпионата — «Краснодара», ранее обыгравшего «Ахмат» в 25-м туре, — петербуржцы отстают на два балла.
«Химки» же по-прежнему занимают последнюю, 12-ю позицию в РПЛ, имея в активе 23 очка.
Ранее игроки «Химок» отменили бойкот, который был связан с тем, что руководство задерживает им выплату зарплат и согласились сыграть с «Зенитом», напоминает НСН.
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