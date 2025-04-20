СМИ: США и Иран продолжат переговоры в Женеве и Омане

По данным Guardian, четыре часа непрямых переговоров между США и Ираном в Риме в субботу, 19 апреля, при посредничестве Омана достигли значительного прогресса. Поэтому дальнейшие технические переговоры должны состояться в Женеве на этой неделе, за которыми последует еще одна дипломатическая встреча на высоком уровне в следующие выходные в Омане.

Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, участвовавший в римских переговорах, стремится достичь соглашения с Ираном в течение 60 дней. Однако, как сообщает Guardian, его инициатива, вероятно, столкнётся с противодействием со стороны главы иранской дипломатии Аббаса Аракчи. Тот считает, что высокий уровень недоверия между сторонами и сложный технический характер переговоров делают столь быстрое урегулирование маловероятным.

Ключевые разногласия касаются двух вопросов: судьбы иранских запасов высокообогащённого урана и механизма гарантий для Тегерана в случае, если США нарушат условия сделки, пишет газета. Напомним, Вашингтон предлагает снять экономические санкции в обмен то, что Иран вернет свою гражданскую ядерную программу под контроль ООН и МАГАТЭ. Иран же настаивает на юридических гарантиях, предусматривающих последствия для США в случае выхода из соглашения или его нарушения.

Помимо этого, Иран хочет сохранить запасы урана на своей территории, тогда как США требуют их либо уничтожения, либо передачи третьим странам (например, России), добавляет Guardian.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к военному вмешательству в отношении Ирана из-за его ядерной программы, подчеркнув при этом, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».