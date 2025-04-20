Ученые открыли новый цвет

Ученые смогли получить новый тон в результате эксперимента, в котором они применяли лазерные импульсы для влияния на глаза.

Полученный цвет, названный «оло». Участники эксперимента описали его как «сине-зеленый беспрецедентной насыщенности», но подчеркнули, что такой цвет невозможно воспроизвести на экране или бумаге.

Технология, получившая название Oz Vision, (да-да, это прямая отсылка к Изумрудному городу из произведения «Волшебник страны Оз»), способна стать инструментом для исследования нарушений зрения, таких как дальтонизм и дегенеративные изменения сетчатки. Однако авторы разработки отмечают, что широкое применение этой системы в ближайшие годы маловероятно — для её использования требуется специализированное лазерное оборудование.

Летом прошлого года ученые открыли новый вид динозавров. Тогда на острове Уайт в Великобритании обнаружили окаменелости ранее неизвестного науке вида динозавров, напоминает НСН.