СМИ: Дроны ВСУ атакуют Мурманскую область
1 июня 202514:08
Дроны ВСУ атакуют Мурманскую область — БПЛА впервые вылетают из стоящей на заправке фуры в Оленегорске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как пишет Mash со ссылкой на местных жителей, в городе прозвучали взрывы, в нескольких местах начались возгорания.
Такая же схема — в Усолье-Сибирском Иркутской области. По информации Mash, регион атаковали не меньше 20 дронов.
Ранее Минобороны России сообщило, что за минувшиме сутки сбито 100 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru