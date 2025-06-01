СМИ: Дроны ВСУ атакуют Мурманскую область

Дроны ВСУ атакуют Мурманскую область — БПЛА впервые вылетают из стоящей на заправке фуры в Оленегорске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

МО РФ: За сутки силы ПВО сбили 100 украинских беспилотников

Как пишет Mash со ссылкой на местных жителей, в городе прозвучали взрывы, в нескольких местах начались возгорания.

Такая же схема — в Усолье-Сибирском Иркутской области. По информации Mash, регион атаковали не меньше 20 дронов.

Ранее Минобороны России сообщило, что за минувшиме сутки сбито 100 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиМурманскРоссия

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