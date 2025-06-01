Губернатор Брянской области объявил 2, 3 и 4 июня днями траура в регионе
2, 3 и 4 июня объявлены днями траура в Брянской области в связи с трагедией с поездом в Выгоничском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что на всей территории Брянской области флаги региона и его муниципальных образований будут приспущены.
Богомаз отметил, что культурным учреждениям и телерадиокомпаниям, действующим в Брянской области, в период траура рекомендовано приостановить проведение развлекательных мероприятий, а также трансляцию теле- и радиопрограмм развлекательного характера.
Правительство Брянской области совместно с местными органами исполнительной власти обеспечит всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавшим, добавил губернатор. Он также выразил глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких, и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал.
Ранее Богомаз сообщил, что обрушившийся на поезд мост был подорван. В результате инцидента 31 мая погибли семь человек, пострадал 71, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дроны ВСУ атакуют Мурманскую область
- Песков: Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым
- Губернатор Брянской области объявил 2, 3 и 4 июня днями траура в регионе
- МО РФ: За сутки силы ПВО сбили 100 украинских беспилотников
- Ростех: новые Ил-76МД-90А поступят в ВС России в 2025 году
- РЖД предоставит бесплатный проезд до Брянска для родственников погибших при подрыве моста
- В МЖД подтвердили повреждение пути на перегоне Унеча — Жеча в Брянской области
- Очевидцы рассказали подробности обрушения моста на поезд в Брянской области
- Минобороны: В Сумской области ВС РФ взяли под контроль Алексеевку
- СКР: Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru