Губернатор Брянской области объявил 2, 3 и 4 июня днями траура в регионе

2, 3 и 4 июня объявлены днями траура в Брянской области в связи с трагедией с поездом в Выгоничском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Богомаз: Обрушившийся на поезд мост был подорван

Губернатор сообщил, что на всей территории Брянской области флаги региона и его муниципальных образований будут приспущены.

Богомаз отметил, что культурным учреждениям и телерадиокомпаниям, действующим в Брянской области, в период траура рекомендовано приостановить проведение развлекательных мероприятий, а также трансляцию теле- и радиопрограмм развлекательного характера.

Правительство Брянской области совместно с местными органами исполнительной власти обеспечит всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавшим, добавил губернатор. Он также выразил глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких, и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал.

Ранее Богомаз сообщил, что обрушившийся на поезд мост был подорван. В результате инцидента 31 мая погибли семь человек, пострадал 71, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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