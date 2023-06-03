Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27

Российское Минобороны сообщило об уничтожении истребителя Су-27 ВСУ в ДНР.

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В оборонном ведомстве также отчитались о том, что российскими силами был сбит украинский вертолет Ми-8 в районе Раздоровки в ДНР.

Российские средства ПВО перехватили две ракеты Storm Shadow, семь снарядов РСЗО системы HIMARS, сбили 16 украинских беспилотников.

Ранее Минобороны РФ заявило о ночном ударе по средствам ПВО Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУМинобороны РФСу-27ПВОСпецоперация

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