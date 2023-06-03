Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27

Песков: Путин не будет устраивать в этом году торжественный прием в Кремле по случаю дня России

СМИ: сайт Greenpeace заблокировали на территории РФ

СМИ: у главы отдела СКР по Тверскому району столицы Тамбиева конфискуют взятку в 24 миллиона долларов в биткоинах

Зеленский: Украина готова и проведет контрнаступление, но это может дорого обойтись

Синоптик: в Москве в ночь на воскресенье возможны заморозки