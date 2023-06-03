Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27
3 июня 202314:04
Российское Минобороны сообщило об уничтожении истребителя Су-27 ВСУ в ДНР.
В оборонном ведомстве также отчитались о том, что российскими силами был сбит украинский вертолет Ми-8 в районе Раздоровки в ДНР.
Российские средства ПВО перехватили две ракеты Storm Shadow, семь снарядов РСЗО системы HIMARS, сбили 16 украинских беспилотников.
Ранее Минобороны РФ заявило о ночном ударе по средствам ПВО Украины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27
- «Ждать лета». В России назвали возможные сроки украинского констрнаступления
- Турция отправит батальон спецназа в Косово по просьбе НАТО
- Пригожин пообещал прийти на защиту Белгородской области
- Три человека погибло из-за обстрела села Соболевка Белгородской области
- Пригожин уладил конфликт с Кадыровым по телефону
- Зеленский: Украине нечего делать на саммите НАТО без гарантий вступления
- 20 лет спустя. В Россию из Парагвая экстрадируют бандита
- Военкоры опубликовали фото танков Leopard якобы возле российской границы
- Полиция назвала причину массового ДТП в Санкт-Петербурге
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru