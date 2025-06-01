Ростех: новые Ил-76МД-90А поступят в ВС России в 2025 году
Российские войска получат новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А в 2025 году. Об этом сообщает «Ростех» в своем Telegram-канале.
По словам первого замгендиректора Владимира Артякова, в этом году новые самолеты поступят в войска в рамках Гособоронзаказа (ГОЗ).
«Фактически это новый, отвечающий всем современным требованиям самолет», — приводит госкорпорация слова Артякова.
По словам Артякова, современный Ил-76МД-90А является дальнейшей глубокой модернизацией легендарного советского самолета Ил-76. Новая версия оснащена обновленными двигателями, модернизированным крылом и современным бортовым радиоэлектронным оборудованием. Кроме того, у самолета увеличены как грузоподъемность, так и дальность полета.
В апреле Ростех сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в российские войска партию истребителей Су-34, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru