Рогов заявил, что ВСУ в ночное время усилили переброску сил на Запорожское направление

Украинские Вооруженные силы ночью усилили переброску солдат и техники на запорожское направление, сообщил в Telegram глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, переброска по мосту Преображенского через остров Хортица, далее - в сторону фронта в район города Орехов. В обратном направлении от моста поодиночке едут бензовозы.

Ранее Рогов заявил, что к концу недели на линии фронта появятся 116-я и 118-я бригады теробороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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