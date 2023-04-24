Рогов: Киев перебросил в Запорожье ракетный комплекс «Гром-2»
ВСУ перебросили в подконтрольный им город Запорожье ракетный комплекс «Гром-2» с дальностью до 300 километров, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Допускаю, что украинские нацисты, в том числе, могут использовать это оружие, чтобы пытаться наносить удары по Крыму», - сказал он.
На этом фоне он призвал как можно дальше отбросить украинские силы от Запорожской области.
Минувшей ночью была предпринята попытка атаковать Севастополь дронами со стороны акватории Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, атаку удачно отразил Черноморский флот. Один беспилотник сбили, а второй взорвался сам. Разрушений нет. Все силы и службы города продолжают находиться в состоянии боевой готовности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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