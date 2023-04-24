Рогов: Киев перебросил в Запорожье ракетный комплекс «Гром-2»

На этом фоне он призвал как можно дальше отбросить украинские силы от Запорожской области.

Минувшей ночью была предпринята попытка атаковать Севастополь дронами со стороны акватории Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, атаку удачно отразил Черноморский флот. Один беспилотник сбили, а второй взорвался сам. Разрушений нет. Все силы и службы города продолжают находиться в состоянии боевой готовности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

