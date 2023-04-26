Рогов сообщил о переброске украинских войск в Запорожскую область

Он добавил, что к концу недели на линии фронта появятся 116-я и 118-я бригады теробороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада.



Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что отступление Вооруженных сил Украины из Артемовска приведет к обвалу фронта, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

