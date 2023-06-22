Рогов заявил, что в Запорожской области ВСУ не продвинулись дальше серой зоны
Украинские военные в Запорожской области находятся либо в предполье, либо в серой зоне, они не продвинулись дальше с начала контрнаступления. Такое заявление сделал член Главного совета администрации региона Владимир Рогов, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что ВСУ не смогли занять даже первую линию обороны вооруженных сил РФ. По словам Рогова, такое развитие событий вызывает сдержанный оптимизм, однако «битва еще впереди».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что активная фаза контрнаступления ВСУ сменилась определенным затишьем. Он объяснил это серьезными потерями ВСУ. При этом генсек НАТО сообщал, что запасы оружия и боеприпасов опустели не только в Германии, но и во многих других странах альянса, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru