Рогов заявил, что в Запорожской области ВСУ не продвинулись дальше серой зоны

Он отметил, что ВСУ не смогли занять даже первую линию обороны вооруженных сил РФ. По словам Рогова, такое развитие событий вызывает сдержанный оптимизм, однако «битва еще впереди».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что активная фаза контрнаступления ВСУ сменилась определенным затишьем. Он объяснил это серьезными потерями ВСУ. При этом генсек НАТО сообщал, что запасы оружия и боеприпасов опустели не только в Германии, но и во многих других странах альянса, отмечает «Радиоточка НСН».

