Трамп считает нелепыми требования о возвращении Крыма Украине
Требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, сообщил в соцсети Truth Social американский лидер Дональд Трамп.
Так он отреагировал на статью газеты New York Times, которая написала, что действия президента США за первые сто дней нахождения у власти якобы играют на руку Москве. «Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», — заявил Трамп.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не располагает достаточным количеством вооружений для возвращения контроля над Крымом военным путем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп считает нелепыми требования о возвращении Крыма Украине
- Пакистан допустил военные действия против Индии
- Ватикан нарушил правила ради Зеленского
- СМИ: McDonald's не собирается возвращаться на российский рынок
- Опубликовано фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР
- СМИ: Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей недалеко от военной базы Филиппин
- МИД РФ: Военные КНДР воевали в Курской области в соответствии с договором
- Стала «токсичной»: В Брюсселе хотят отставки Урсулы фон дер Ляйен
- Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
- В театре Ленсовета отменили спектакль с Боярским из-за состояния его здоровья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru