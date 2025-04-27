Трамп считает нелепыми требования о возвращении Крыма Украине

Так он отреагировал на статью газеты New York Times, которая написала, что действия президента США за первые сто дней нахождения у власти якобы играют на руку Москве. «Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», — заявил Трамп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не располагает достаточным количеством вооружений для возвращения контроля над Крымом военным путем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

