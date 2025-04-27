Ватикан нарушил правила ради Зеленского

Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский был посажен в первый ряд на похоронах папы римского, тогда как установленным предписаниям, места мировых лидеров определяются в алфавитном порядке по первой букве их стран на французском языке.

Из этого следует, что Зеленский должен был сидеть в третьем ряду. Украинский лидер получил место в одном ряду с президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном.

Трамп и Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

