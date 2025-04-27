Ватикан нарушил правила ради Зеленского
Ватикан нарушил правила протокола, сообщает Telegraph.
Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский был посажен в первый ряд на похоронах папы римского, тогда как установленным предписаниям, места мировых лидеров определяются в алфавитном порядке по первой букве их стран на французском языке.
Из этого следует, что Зеленский должен был сидеть в третьем ряду. Украинский лидер получил место в одном ряду с президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном.
Трамп и Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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