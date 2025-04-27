Опубликовано фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР

На ней видно, как шестеро военнослужащих позируют на фоне деревьев. В качестве опознавательного знака на их шлемах прикреплена георгиевская лента.

26 апреля после освобождения Курской области в Минобороны России впервые подтвердили участие войск из КНДР в операции по зачистке региона от ВСУ.

