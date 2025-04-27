Опубликовано фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР
27 апреля 202503:02
В интернете появилась фотография бойцов из Северной Кореи, принимавших участие в освобождении Курской области от ВСУ, сообщил в Telegram военный блогер Борис Рожин.
На ней видно, как шестеро военнослужащих позируют на фоне деревьев. В качестве опознавательного знака на их шлемах прикреплена георгиевская лента.
26 апреля после освобождения Курской области в Минобороны России впервые подтвердили участие войск из КНДР в операции по зачистке региона от ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru