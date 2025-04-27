СМИ: Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей недалеко от военной базы Филиппин
27 апреля 202502:26
Береговая охрана Китая высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, сообщает South China Morning Post.
Он находится недалеко от военной базы Филиппин. Это случилось в середине апреля. Китайские моряки развернули флаг КНР в целях «объявления суверенитета над рифом», на который претендуют и Филиппины.
Ранее Китай приступил к патрулированию вод возле спорных Парасельских островов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей недалеко от военной базы Филиппин
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru