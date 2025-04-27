СМИ: Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей недалеко от военной базы Филиппин

Он находится недалеко от военной базы Филиппин. Это случилось в середине апреля. Китайские моряки развернули флаг КНР в целях «объявления суверенитета над рифом», на который претендуют и Филиппины.

Ранее Китай приступил к патрулированию вод возле спорных Парасельских островов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

