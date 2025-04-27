СМИ: McDonald's не собирается возвращаться на российский рынок

Сеть ресторанов McDonald's не собирается возвращаться на российский рынок, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на представителей компании.

Более 700 сотрудников McDonald's присоединились к иску о домогательствах

В компании заявили, что регулярно возобновляют право собственности своих торговых марок по всему миру, включая те страны, где не ведут никакой деятельности.

Ранее компания McDonald's подала заявку на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс» в Роспатент. Ресторан хочет производить и продавать напитки и еду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанMcDonald’s

Горячие новости

Все новости

партнеры