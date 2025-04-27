Пакистан допустил военные действия против Индии

По его словам, реакция будет соответствовать действию. При этом министр отметил, что Исламабад «не хочет обострять обстановку или что-то инициировать». «Если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, она встретит более чем пропорциональный ответ», — отметил глава военного ведомства.

Ранее сооснователь партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Индия и Пакистан сойдутся в ядерном противостоянии. По его словам, погибнут как минимум 200 миллионов человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

