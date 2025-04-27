Пакистан допустил военные действия против Индии
Пакистан не прибегнет к военным действиям против Индии, если с ее стороны не будет эскалации ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минобороны Пакистана Хаваджа Асифа.
По его словам, реакция будет соответствовать действию. При этом министр отметил, что Исламабад «не хочет обострять обстановку или что-то инициировать». «Если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, она встретит более чем пропорциональный ответ», — отметил глава военного ведомства.
Ранее сооснователь партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Индия и Пакистан сойдутся в ядерном противостоянии. По его словам, погибнут как минимум 200 миллионов человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пакистан допустил военные действия против Индии
- Ватикан нарушил правила ради Зеленского
- СМИ: McDonald's не собирается возвращаться на российский рынок
- Опубликовано фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР
- СМИ: Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей недалеко от военной базы Филиппин
- МИД РФ: Военные КНДР воевали в Курской области в соответствии с договором
- Стала «токсичной»: В Брюсселе хотят отставки Урсулы фон дер Ляйен
- Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
- В театре Ленсовета отменили спектакль с Боярским из-за состояния его здоровья
- В Удмуртии представили короткометражку о детстве одной из «Бурановских бабушек»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru