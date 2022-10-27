Рогов заявил, что наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться осенью
Основное наступление войск Украины может начаться осенью на запорожской линии фронта. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления», - приводит РИА Новости слова Рогова.
Он отметил, что украинские войска могут предпринять атаку, чтобы попытаться перерезать снабжение группировки российских войск, обороняющей Херсонскую область, захватить Запорожскую АЭС, а также попытаться выйти к Азовскому морю.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что тысячи иностранных бойцов создают в промзонах города Запорожье укрепрайоны, как это было на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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