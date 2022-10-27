Рогов заявил, что наступление ВСУ на Запорожскую область может начаться осенью

«Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления», - приводит РИА Новости слова Рогова.

Он отметил, что украинские войска могут предпринять атаку, чтобы попытаться перерезать снабжение группировки российских войск, обороняющей Херсонскую область, захватить Запорожскую АЭС, а также попытаться выйти к Азовскому морю.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что тысячи иностранных бойцов создают в промзонах города Запорожье укрепрайоны, как это было на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

