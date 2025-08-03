Спецпосланник США: Уиткофф находится в Москве
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф находится в Москве на этих выходных, сообщил телеканалу WHO 13 News американский постпред при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.
Он выразил надежду на достижение прорыва в урегулировании конфликта вокруг Украины.
Новый визит Уиткоффа в Россию вряд ли сможет повлиять на решение американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против Москвы, заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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