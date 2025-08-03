На Камчатке впервые за 500 лет проснулся вулкан Крашенинников

Извержение началось 3 августа в 04:50 по местному времени с выбросами пепла на высоту до 3-4 километров над уровнем моря. Высота самого вулкана составляет менее двух километров. Последнее излияние лавы произошло в середине 15 века.

В дальнейшем выбросы пепла увеличились до высоты 5-6 километров, а часть территории заповедника покрыта пепловыми отложениями.

Кроме того, усилилась интенсивность извержения вулкана Ключевской, поток лавы течет по юго-западному склону.

Также на Камчатке извергается вулкан Безымянный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

