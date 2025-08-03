На Камчатке впервые за 500 лет проснулся вулкан Крашенинников
На Камчатке впервые за 500 лет проснулся вулкан Крашенинникова, сообщает «Лента.ру».
Извержение началось 3 августа в 04:50 по местному времени с выбросами пепла на высоту до 3-4 километров над уровнем моря. Высота самого вулкана составляет менее двух километров. Последнее излияние лавы произошло в середине 15 века.
В дальнейшем выбросы пепла увеличились до высоты 5-6 километров, а часть территории заповедника покрыта пепловыми отложениями.
Кроме того, усилилась интенсивность извержения вулкана Ключевской, поток лавы течет по юго-западному склону.
Также на Камчатке извергается вулкан Безымянный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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